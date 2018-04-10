(CNN)-- لم يتهاون الرئيس ترامب عن مهاجمة المداهمة التي استهدفت محاميه مايكل كوهين، قائلاً إن ما حدث "هجوم على بلدنا بالمعنى الحقيقي، هذا هجوم على ما نؤمن به جميعاً”.
شاهد.. FBI يداهم محامي ترامب.. والرئيس الأمريكي يرد
FBI يداهم محامي ترامب.. والرئيس الأمريكي يرد
العالم
آخر تحديث منذ35 دقيقة.
1:03
يقول مصدر إن FBI استولى على مواد بين السيد ترامب وكوهين.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.