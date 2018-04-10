شاهد.. FBI يداهم محامي ترامب.. والرئيس الأمريكي يرد

FBI يداهم محامي ترامب.. والرئيس الأمريكي يرد

العالم
آخر تحديث منذ35 دقيقة.
دونالد ترامبأمريكامكتب التحقيقات الفيدرالي
1:03

يقول مصدر إن FBI استولى على مواد بين السيد ترامب وكوهين.

(CNN)-- لم يتهاون الرئيس ترامب عن مهاجمة المداهمة التي استهدفت محاميه مايكل كوهين، قائلاً إن ما حدث "هجوم على بلدنا بالمعنى الحقيقي، هذا هجوم على ما نؤمن به جميعاً”. 

دونالد ترامبأمريكامكتب التحقيقات الفيدرالي