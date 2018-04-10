شاهد.. FBI يداهم محامي ترامب.. والرئيس الأمريكي يرد

(CNN)-- لم يتهاون الرئيس ترامب عن مهاجمة المداهمة التي استهدفت محاميه مايكل كوهين، قائلاً إن ما حدث "هجوم على بلدنا بالمعنى الحقيقي، هذا هجوم على ما نؤمن به جميعاً”.