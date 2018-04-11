257 قتيلا في حادث تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قتل 257 شخصا بينهم عشرة أشخاص من الطاقم، في حادث سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية على الطريق الواصل بين العاصمة ومدينة البليدة، وفقا لما نقله تلفزيون النهار الجزائري.

وينقل النهار صورا مباشرة من مكان وقوع الحادث، حيث وصلت فرق الدفاع المدني، وحاولت CNN التواصل مع مسؤولين في وزارة الدفاع الجزائرية، لكنهم رفضوا الإدلاء بمعلومات.

وسقطت طائرة عسكرية جزائرية على الطريق الواصل بين العاصمة، الجزائر، ومدينة بليدة، الأربعاء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

ووقع الحادث قرب قاعدة بوفاريك الجوية، وفقا للوكالة التي أشارت إلى أن أسباب وقوع الحادث لا تزال مجهولة حتى اللحظة، وكشفت عن إرسال فرق خاصة للدفاع المدني إلى مكان وقوع الحادث.

وذكر تلفزيون النهار الجزائري أن أكثر من 100 شخص كانوا على متن الطائرة وفقا لمصادر، ولم تتمكن CNN من التأكد بشكل مستقل من هذه المعلومات.

وقد نُشرت صور لأشلاء من ذيل الطائرة الذي سقط فوق شجر زيتون، مع تصاعد الدخان منه قرب أحد الطرق المحلية، ولم يتم حتى اللحظة التأكد من عدد الضحايا أو الناجين من هذه الحادثة.