بريطانيا تدعو لاجتماع لمجلس الأمن حول نتائج تحليلات منظمة حظر الكيماوي بتسميم سكريبال

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- دعت بريطانيا إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أو "OPCW"، حول جريمة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في مدينة سالزبيري البريطانية، وفقاً لتغريدة نشرتها البعثة والمتحدث باسم الحكومة البريطانية.

ومن المتوقع أن يجري هذا الاجتماع في خلال الأسبوع القادم، وفقاً لما ذكر بالتغريدة.

وأكدت منظمة "OPCW" بان تحليلاتها تتطابق مع النتائج البريطانية بأن المادة المستخدمة في محاولة اغتيال سكريبال كانت غاز "نوفيتشوك" للأعصاب.

ورغم أن التقرير لا ينص حرفياً بأن المادة هي "نوفيتشوك" بالفعل، إلا ان الفريق التقني "أكد نتائج المملكة المتحدة بهوية المادة الكيماوية التي استخدمت في سالزبيري وألحقت إصابة بالغة لدى ثلاثة أشخاص."

وأضافت المنظمة بأن المادة التي عثر عليها الفريق التقني تتسم "بصفاءٍ عالٍ، وهذا استنتج من الغياب الكلي تقريباً للمواد المعكّرة."

وأضافت المنظمة بأن اسم المادة وتركيبتها ستذكران في تقرير سري يقدّم للجهات الحكومية.