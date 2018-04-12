شاهد.. شبان يعتدون بعنف على مثليين

زوجان مثليان قالا إنهما تعرضا للاعتداء بعد مسيرة للمثليين على شاطىء ميامي، كاميرات المراقبة أظهرت الاعتداء المزعوم خارج حمامات عامة.
المشتبه بهم الأربعة استسلموا للشرطة
زوجان مثليان قالا إنهما تعرضا للاعتداء بعد مسيرة للمثليين على شاطىء ميامي، كاميرات المراقبة أظهرت الاعتداء المزعوم خارج حمامات عامة.
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