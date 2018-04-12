شاهد.. شبان يعتدون بعنف على مثليين

شاهد.. شبان يعتدون بعنف على مثليين

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و34 دقيقة.
أمريكاالمثلية الجنسيةحوادث
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المشتبه بهم الأربعة استسلموا للشرطة

زوجان مثليان قالا إنهما تعرضا للاعتداء بعد مسيرة للمثليين على شاطىء ميامي، كاميرات المراقبة أظهرت الاعتداء المزعوم خارج حمامات عامة.

 

أمريكاالمثلية الجنسيةحوادث