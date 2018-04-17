شاهد.. هبوط اضطراري لطائرة أمريكية انفجر محركها

هبوط اضطراري لطائرة أمريكية انفجر محركها

العالم
آخر تحديث منذ20 دقيقة.
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هبطت طائرة تابعة لخطوط ساوث ويست الأمريكية بشكل طارىء بعد انفجار محركها.

(CNN)-- هبطت طائرة تابعة لخطوط ساوث ويست الأمريكية بشكل طارىء بعد انفجار محركها في مطار بمدينة فلادليفيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

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