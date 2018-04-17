(CNN)-- هبطت طائرة تابعة لخطوط ساوث ويست الأمريكية بشكل طارىء بعد انفجار محركها في مطار بمدينة فلادليفيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
شاهد.. هبوط اضطراري لطائرة أمريكية انفجر محركها
هبوط اضطراري لطائرة أمريكية انفجر محركها
العالم
آخر تحديث منذ20 دقيقة.
0:43
هبطت طائرة تابعة لخطوط ساوث ويست الأمريكية بشكل طارىء بعد انفجار محركها.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.