مصادر لـCNN: مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية التقى زعيم كوريا الشمالية سرا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكدت مصادر أمريكية مسؤولة، في تصريحات لـCNN، أن مايك بومبيو مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) والمرشح لتولي وزارة الخارجية، سافر قبل أكثر من أسبوعين إلى كوريا الشمالية، حيث عقد اجتماعا سريا مع زعيمها كيم جونغ أون.

وقال أحد المصادر أن بومبيو لم يصطحب معه أي مسؤول من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية خلال زيارته إلى كوريا الشمالية وكان برفقته مسؤولين من الاستخبارات فقط. وجرى اللقاء خلال مطلع أبريل/ نيسان الجاري.

ويأتي لقاء بومبيو في كوريا الشمالية قبل قمة تاريخية مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، من المتوقع حدوثها في نهاية مايو/ أيار المقبل أو بداية يونيو/ حزيران.

ورفض البيت الأبيض التعليق على زيارة بومبيو إلى كوريا الشمالية، فيما قال متحدث باسم رئاسة كوريا الجنوبية إنه من "غير اللائق" بالنسبة لحكومة بلاده أن تعلق على زيارة بومبيو.