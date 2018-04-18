بعد وفاتها بعمر 92 عاماً.. إليك نبذة عن تاريخ باربرا بوش

بعد وفاتها.. إليك نبذة عن تاريخ باربرا بوش

العالم
آخر تحديث الأربعاء, 18 ابريل/نيسان 2018; 10:55 (GMT +0400).
أمريكاالإدارة الأمريكية
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اهتمت باربرا بتربية أبنائها الخمسة بينما كان زوجها يبني مسيرته المهنية.

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