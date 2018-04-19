وزارة العدل الأمريكية تستدعي أندرو مكابي بمذكرة جنائية

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أحال المفتش العام لوزارة العدل الأمريكية جنائياً نائب الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي، أندرو مكابي، لمكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع على القضية.

ورفض متحدث باسم مكابي ووزارة العدل ومكتب المدعي العام الأمريكي التعليق.

وقد ذكر المفتش العام بأن مكابي "قلت صراحته" في أربع مواقف خلال نقاشات أجريت للكشف عن المعلومات على لسانها والتي تضمنتها صحيفة "وول ستريت جورنال" حول تحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالية في منظمة كلينتون، وفقاً لما ذكر بنسخة من التقرير الذي حصلت CNN على نسخة منه.

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كما ذكر المفتش العام بأن مكابي لم يصرّح له الكشف عن وجود تحقيق لأنه لم يكن من هناك أي سبب لضمان "المصلحة العامة" للدائرة، كاستثناء للكشف عن تفاصيل تحقيق جارٍ، وذكر التقرير بأن كشفه عن تفاصيل التحقيق تم "بأسلوب صمم لخدمة اهتماماته الخاصة على حساب قيادة الوزارة."

وهذه النتائج ساهمت بالأساس في التوصل لطرد مكابي على يد المدعي العام جيف سيشنز، الشهر الماضي، اقرأ.. طرد نائب مدير مكتب FBI السابق.. وترامب يصفه بـ "الغلام"

ومن جهة أخرى ذكر مصدر مطّلع لـ CNN بأنه من المتوقع أن توفر وزارة العدل الأمريكية مذكرات رئيس مكتب التحقيقات الفدرالية السابق جيمس كومي، ليطّلع عليها الكونغرس في وقت لاحق الخميس.

ولم يتضح مباشرة فيما لو ستتوفر المذكرات بشكل مختصر أو إن كانت ستتوفر في جلسات مغلقة أو كليهما.

هذا ويتم التحقيق في مذكرات كومي التي يقول إنه احتفظ بها بسجل محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال توليه رئاسة مكتب التحقيقات الفدرالية قبل طرده.