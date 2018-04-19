الشرطة في تكساس نشرت فيديو يظهر انفجار منزل بعدما اصطدمت مركبة به وضربت خطاً للغاز الأمر الذي أدى الى وقوع انفجار ضخم.
شاهد.. لحظة انفجار منزل اصطدمت به سيارة
شاهد.. لحظة انفجار منزل اصطدمت به سيارة
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و50 دقيقة.
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فيديو يظهر انفجار منزل بعدما اصطدمت مركبة به وضربت خطاً للغاز الأمر.
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