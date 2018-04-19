شاهد.. لحظة انفجار منزل اصطدمت به سيارة

شاهد.. لحظة انفجار منزل اصطدمت به سيارة

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و50 دقيقة.
أمريكاحوادث
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فيديو يظهر انفجار منزل بعدما اصطدمت مركبة به وضربت خطاً للغاز الأمر.

الشرطة في تكساس نشرت فيديو يظهر انفجار منزل بعدما اصطدمت مركبة به وضربت خطاً للغاز الأمر الذي أدى الى وقوع انفجار ضخم.

أمريكاحوادث