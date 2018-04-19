(CNN)-- إذا كانت التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية هي رقصة دبلوماسية، فقد يكون الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هو النجم. ففي الأسبوع المقبل، لقاء مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن. وفي الشهر المقبل، لقاء محتمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزيارة محتملة لبيونغ يانغ من قبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، كما أن روسيا واليابان تحاولان أيضاً ترتيب قمم خاصة بهم مع كيم.
شاهد.. “رقصة دبلوماسية” من قادة العالم مع زعيم كوريا الشمالية.. هل أصبح كيم نجماً؟
شاهد.. “رقصة دبلوماسية” من قادة العالم مع كيم
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و53 دقيقة.
2:24
قد يكون الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هو النجم في الأحداث الأخيرة بشبه الجزيرة الكورية.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.