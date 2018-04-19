شاهد.. “رقصة دبلوماسية” من قادة العالم مع زعيم كوريا الشمالية.. هل أصبح كيم نجماً؟

(CNN)-- إذا كانت التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية هي رقصة دبلوماسية، فقد يكون الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هو النجم. ففي الأسبوع المقبل، لقاء مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن. وفي الشهر المقبل، لقاء محتمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزيارة محتملة لبيونغ يانغ من قبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، كما أن روسيا واليابان تحاولان أيضاً ترتيب قمم خاصة بهم مع كيم.