البابا فرنسيس يواسي طفلاً فقد والده، خلال حدث أقيم مؤخراً في روما.
طفل توفي والده وهو ملحد.. فماذا سأل البابا؟
طفل توفي والده وهو ملحد.. فماذا سأل البابا؟
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و28 دقيقة.
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البابا فرنسيس دعا الطفل للاقتراب منه وأن يهمس في أذنه.
البابا فرنسيس يواسي طفلاً فقد والده، خلال حدث أقيم مؤخراً في روما.
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