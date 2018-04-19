طفل توفي والده وهو ملحد.. فماذا سأل البابا؟

طفل توفي والده وهو ملحد.. فماذا سأل البابا؟

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و28 دقيقة.
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1:03

البابا فرنسيس دعا الطفل للاقتراب منه وأن يهمس في أذنه.

البابا فرنسيس يواسي طفلاً فقد والده، خلال حدث أقيم مؤخراً في روما.
 

البابا فرنسيسالفاتيكانأديانالأديانروما