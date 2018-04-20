إيران: ردنا لن يسر أمريكا إذا تخلت عن الاتفاق النووي

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة من "رد غير سار" في حال قررت واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي.

وقال ظريف خلال حديث للصحفيين في دوشانبي بطاجيكستان، قبل عودته إلى طهران: في حال قررت الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي فإن رد فعل إيران والمجتمع الدولي سوف يكون غير سار بالنسبة لهم "

وأضاف ظريف قبل وصوله الى نيويورك: " إن إيران لديها الخيارات التي ستجعل واشنطن تندم بالتأكيد."، بحسب مانقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"

صباح الخميس مئات النواب من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، بعثوا برسالة الى الكونغرس الأمريكي تطلب دعم الاتفاق النووي مع إيران رغم تهديد الرئيس دونالد ترامب بالتخلي عنه.