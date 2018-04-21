شاهد.. مقتل فلسطيني رمياً بالرصاص في ماليزيا

(CNN)-- قُتل مدرِّس فلسطيني في جامعة خاصة بماليزيا بالقرب من مقر إقامته في سيتاباك، كوالالمبور صباح السبت. وقال رئيس شرطة كوالالمبور إن الرجل البالغ من العمر 35 عاماً قتل برصاص رجلين كانا يقودان دراجة نارية في ممر للمشاة في حوالي الساعة السادسة صباحاً.

وفي حديثه إلى المراسلين ، قال رئيس الشرطة إن المشتبه به أطلق 10 أعيرة نارية، أصابت أربعة منها المحاضر في الرأس والجسم، مما أدى إلى مقتله على الفور.