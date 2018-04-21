شاهد.. آلاف الطلاب يتظاهرون ضد عنف السلاح بأمريكا

آلاف الطلاب يتظاهرون ضد عنف السلاح بأمريكا

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و33 دقيقة.
أمريكاأسلحةتجارة الأسلحةالعنف
1:05

احتجاج الطلاب يأتي بالتزامن مع ذكرى مرور 19 عاما على مذبحة مدرسة كولومباين الثانوية

(CNN)-- عطل آلاف الطلاب الدراسة في أنحاء الولايات المتحدة للمطالبة بوضع حد للعنف باستخدام الأسلحة النارية.

 

أمريكاأسلحةتجارة الأسلحةالعنف