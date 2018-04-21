شاهد.. آلاف الطلاب يتظاهرون ضد عنف السلاح بأمريكا

(CNN)-- عطل آلاف الطلاب الدراسة في أنحاء الولايات المتحدة للمطالبة بوضع حد للعنف باستخدام الأسلحة النارية.
احتجاج الطلاب يأتي بالتزامن مع ذكرى مرور 19 عاما على مذبحة مدرسة كولومباين الثانوية
(CNN)-- عطل آلاف الطلاب الدراسة في أنحاء الولايات المتحدة للمطالبة بوضع حد للعنف باستخدام الأسلحة النارية.
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