الشرطة الأمريكية: مسلح عار يقتل 3 ويصيب 4 بولاية تينيسي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلنت الشرطة الأمريكية، الأحد، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر إطلاق نار في ناشفيل بولاية تينيسي.

وقالت الشرطة إن المسلح الذي كان "عاريا" دخل الى أحد المقاهي وأطلق النار عند الساعة 3:30 بالتوقيت المحلي.

وأفادت WSMV المتعاونة مع CNN، أن المسلح كان يرتدي فقط سترة خضراء.

وأشارت الشرطة الى أن أحد زبائن المطعم تمكن من انتزاع البندقية من المسلح، في حين طلبت السلطات مساعدة العامة في إيجاده.