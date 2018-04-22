وفاة أكبر شخص على وجه الكرة الأرضية بعمر 117 عامآً

وفاة أكبر شخص على وجه الأرض بعمر 117 عامآً

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و22 دقيقة.
0:44

نابي تاجيما، أكبر شخص في العالم، توفيت بعمر الـ117 عاماً، وفقاً لتقارير