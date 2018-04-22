وفاة أكبر شخص على وجه الكرة الأرضية بعمر 117 عامآً
وفاة أكبر شخص على وجه الأرض بعمر 117 عامآً
العالم
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نابي تاجيما، أكبر شخص في العالم، توفيت بعمر الـ117 عاماً، وفقاً لتقارير
نابي تاجيما، أكبر شخص في العالم، توفيت بعمر الـ117 عاماً، وفقاً لتقارير
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