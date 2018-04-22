شاهد.. آثار انفجار كابول الذي أودى بحياة 48 شخصاً على الأقل

(CNN)-- لقي 48 شخصاً على الأقل مصرعهم في انفجار انتحاري استهدف مركز تسجيل بالعاصمة الأفغانية، كابول، الأحد، بحسب ما ذكر مسؤولون في البلاد.

وأعلن ما يعرف بـ“تنظيم الدولة الإسلامية” مسؤوليته عن التفجير الانتحاري، بحسب بيان صادر عنه، نشر عبر تطبيق تيليغرام.

وقال التنظيم في بيانه: "شقيقنا الاستشهادي استهدف مجموعة من الشيعة خارج مركز لتسجيل الناخبين في حي داشتي بارشي."