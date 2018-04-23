الشرطة الكندية: إصابات في حادث دهس بمدينة تورونتو

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – شهدت مدينة تورونتو الكندية، حادثة دهس، إذ قامت سيارة "فان" بيضاء بصدم مارة في أحد الشوارع، مخلفة 8 إلى 10 إصابات، في حصيلة ليست نهائية، وفقا لشرطة المدينة.

وقالت الشرطة في سلسلة تغريدات عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، إنها تلقت بلاغا بوجود حادثة "صدم" في شارع "يونغ"، بتورنتو، إذ كانت سيارة فان قد صدمت المارة مخلفة 8 إلى 10 إصابات "محتملة".

وأشارت الشرطة إلى أنه من "المبكر جدا"، إحصاء عدد المصابين أو معرفة مدى خطورة إصابتهم، مؤكدة أنها ستقوم بنشر أي تفاصيل جديدة عن الحادثة عند ورودها.