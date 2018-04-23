بعد جورج وتشارلوت.. دوق ودوقة كامبريدج يرزقان بمولود ثالث

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أنجبت دوقة كامبريدج، وزوجة الأمير ويليام، كيت ميدلتون، مولودا ثالثا، الإثنين، وفقا لما أعلنه قصر كنسينغتون في بيان له.

وكشف البيان أن دوق ودوقة كامبريدج رزقا بمولود جديد، الإثنين، في مستشفى سان ماري في العاصمة البريطانية، لندن.

وأوضح القصر أن المولود الثالث لويليام وكيت بلغ وزنه 4 كغ تقريبا، وأنه ووالدته بصحة جيدة، بعد الولادة التي تمت بحضور الأمير ويليام.

وأشار البيان إلى أن "الملكة ودوق إدنبرغ وأمير ويلز ودوقة كورنوول، والأمير هاري وأفراد العائلتين، علموا بنبأ ولادة الطفل الجديد، وعبروا عن سعادتهم بهذا الخبر".

يذكر أن هذا هو الطفل الثالث لدوق ودوقة كامبريدج، بعد الأمير جورج الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، والأميرة تشارلوت والتي تبلغ من العمر عامين.