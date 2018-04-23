أول تعليق لرئيس الوزراء الكندي بعد حادث الدهس في تورونتو

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – علق رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، على حادث الدهس الذي شهدته مدينة تورونتو الكندية، الإثنين، في تصريحات أدلى بها لشبكة CTV، والتي تربطها شراكة بـCNN.

وقال ترودو "من الواضح أننا مازلنا نحاول فهم الوضع في تورونتو، قلوبنا مع كل من تأثروا، سيكون لدينا معلومات أكثر وتعليقات أخرى في الساعات المقبلة".

من جانبه، كشف مسؤول إعلامي بشرطة تورونتو، يدعى غاري لونغ، لـCNN، أنه تم القبض على الفاعل، وأكد أن الشرطة لا تمتلك معلومات دقيقة عن عدد المصابين وحجم إصاباتهم حتى اللحظة.