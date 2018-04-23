(CNN)-- فيديو يظهر المشاهد الأولية بعد دهس شاحنة لعدد من المشاة في وسط مدينة تورونتو الكندية.
مشاهد أولية بعد دهس شاحنة لمشاة في تورونتو
مشاهد أولية بعد دهس شاحنة لمشاة في تورونتو
العالم
آخر تحديث منذ7 دقائق.
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مقاطع تظهر المشاهد الأولية التي تبعت دهس شاحنة لمشاة في تورونتو.
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