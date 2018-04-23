مشاهد أولية بعد دهس شاحنة لمشاة في تورونتو

مشاهد أولية بعد دهس شاحنة لمشاة في تورونتو

العالم
آخر تحديث منذ7 دقائق.
كنداحوادث
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مقاطع تظهر المشاهد الأولية التي تبعت دهس شاحنة لمشاة في تورونتو.

(CNN)-- فيديو يظهر المشاهد الأولية بعد دهس شاحنة لعدد من المشاة في وسط مدينة تورونتو الكندية.

كنداحوادث