الشرطة الكندية تعلن عن عدد القتلى والمصابين في حادث الدهس بتورونتو

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- كشف رئيس شرطة تورونتو بالوكالة، بيتر يوين، عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 16 آخرين، في حادث الدهس الذي شهدته مدينة تورونتو الكندية، الإثنين.

وأكد يوين أن عدد ضحايا الحادث بلغ تسعة، وأن الإصابات وصلت إلى 16، في الواقعة التي قامت خلالها سيارة "فان" بدهس مارة في تورونتو.

وكشفت الشرطة في وقت سابق أنها ألقت القبض على الفاعل وعثرت على موقع السيارة، وقد أظهرت مقاطع فيديو لقطات لما يبدو أنه مواجهة بين الشرطة والفاعل في أحد شوارع المدينة.

يذكر أن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، كان قد علق على حادث الدهس قائلا إن التعليقات الرسمية ستأتي بعد معرفة تفاصيل الأمر.