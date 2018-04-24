الأمير تشارلز معلقا على ولادة حفيده الجديد: هناك مشكلة وحيدة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – علق الأمير تشارلز، ابن الملكة إليزابيث الثانية، على ولادة طفل جديد في العائلة الملكية البريطانية، لابنه الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، في بيان نشره الثلاثاء.

وقال الوريث الشرعي الأول بترتيب العرش الملكي في بيانه "نحن سعداء بتلقي هذه الأنباء، إنها لسعادة غامرة أن يصبح لدينا حفيد آخر، المشكلة الوحيدة تكمن في الطريقة التي سأتبعها في مواكبته"، حسب تعبيره.

ورزق دوق ودوقة كامبريدج، بمولود ثالث، الإثنين، ليصبح الوريث الشرعي الخامس في العائلة الملكية البريطانية، بعد الأمير تشارلز، وابنه الأمير ويليام، وابني ويليام، جورج وتشارلوت.

يذكر أن ويليام وكيت غادرا المستشفى، الإثنين، وبدت الدوقة في صحة جيدة بعد الولادة، التي تمت في مستشفى سانت ماري في العاصمة البريطانية، لندن.