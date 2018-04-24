انفوغرافيك.. من هم ورثة العرش البريطاني بعد الملكة اليزابيث؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بقدوم المولود الجديد للعائلة المالكة في بريطانيا، أصبح عدد الأمراء في ترتيب العرش الملكي 6، حيث يأتي الأمير تشارلز أولا، يليه ابنه الأمير ويليام، ومن ثم أبناء وليام وفقا للعمر، ليكون ترتيبهم كالتالي: الأمير جورج، تليه الأميرة شارلوت، ومن ثم المولود الجديد، وأخيرا الأمير هاري، شقيق الأمير وليام.

ولا تتوقف القائمة هنا، بل هناك قائمة أطول بكافة الأمراء وأفراد العائلة المالكة الذين يرتبطون بشكل مباشر من بعيد أو قريب بالعائلة المالكة.

وكان قصر كينسنغتون قد أعلن الاثنين قدوم المولود الثالث لدوق ودوقة كامبريدج، والذي "ولد بصحة جيدة وبلغ وزنه ٤ كيلوغرام."

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وللأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون طفلان إلى جانب المولود الجديد: الأمير جورج، 4 سنوات، والأميرة شارلوت، سنتان.