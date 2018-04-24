لا إصابات في مواجهة بين الشرطة ومسلح مشتبه به في دالاس الأمريكية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكدت شرطة ولاية تكساس الأمريكية، أن المواجهة التي حدثت بينها وبين مشتبه به مسلح، لم تشكل تهديدا على حياة أحد، ولم تؤثر على متجر "IKEA" الذي وقعت قربه في مدينة دالاس، الإثنين، حسبما نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.

ونشرت الشرطة تغريدة جاء فيها "لم يتعرض IKEA لأي أضرار، فالحادثة وقعت عند تقاطع بجانبه ولم تشكل خطرا على حياة الزبائن".

من جانبه، كشف مصدر في شرطة تكساس لـCNN أن الحادثة لم تشكل تهديدا، مؤكدا أنها لم تسفر عن أي إصابات.

يذكر أن الشرطة كانت قد أعلنت في وقت سابق أن رجالها يواجهون مشتبها به يحمل سلاحا قرب متجر IKEA في دالاس.