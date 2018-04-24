إليك كل ما يمكننا معرفته عن المتهم بتنفيذ حادث الدهس في تورونتو

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – شهدت مدينة تورونتو الكندية، حادث دهس دموي، الإثنين، حين صدمت سيارة "فان" بيضاء، المارة في أحد الشوارع المزدحمة شمالي المدينة، مخلفة 10 قتلى و15 جريحا، قبل أن تلقي شرطة تورونتو القبض على المتهم وتحدد مكان سيارته، فما هي المعلومات التي حصلنا عليها حتى اللحظة عن المتهم بتنفيذ حادث الدهس؟

من هو؟

يدعى المتهم بتنفيذ حادث تورونتو، أليكس ميناسيان، ويبلغ من العمر 25 عاما وهو من مدينة أونتاريو الكندية، وفقا لقائد شرطة المدينة، مارك ساوندرز.

وكشف ساوندرز أن المتهم سيمثل أمام القضاء، الأربعاء، وأشار إلى أنه لم يكن معروفا لدى شرطة المدينة.

أما عن تفاصيل الحادث، فقال رئيس شرطة تورونتو، إن الفاعل قام بقيادة السيارة لمسافة كيلومتر ونصف على طول الشارع الذي تمت فيه حادثة الدهس، وكان ينحرف باتجاه الرصيف في بعض الأحيان ليدهس أكبر عدد من المارة.

الدافع؟

لم يتبين بعد إن كان الفاعل ينتمي لتنظيم إرهابي، كما أنه لم يتم بعد، تحديد الدافع الذي قام بسببه بعملية الدهس، وقال وزير الأمن العام الكندي، رالف غودال: "لا يبدو أن الأمر مرتبط بالأمن القومي للبلاد".

كيف تم إلقاء القبض عليه؟

تم اعتقال ميناسيان، بعد أقل من 30 دقيقة من تلقي الشرطة بلاغا بوجود حادث دموي في أحد شوارع المدينة، وقد كان في نفس السيارة التي استخدمها لتنفيذ الدهس، ومن الممكن أن يكون قد خاض مواجهة مع الشرطة قبل إلقاء القبض عليه، وفقا لمقطع فيديو حصلت عليه CNN، الإثنين.