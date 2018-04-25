روحاني مهاجما ترامب: كيف لمطور عقاري أن يقرر بالشؤون الدولية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأربعاء، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واصفا الأخير بأنه لا يملك خبرة في السياسة أو القانون أو الاتفاقات الدولية.

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان روحاني قوله: "انت (ترامب) تاجر وتبني الابراج، كيف تريد الحكم علي القضايا العالمية،" لافتا على ان "أميركا تسعي إلى تهديد الشعب الايراني، وأن مشكلتنا الرئيسية هي المواجهة مع صانعي السياسات الذين لا يفهمون أبعاد خطابهم وقرارهم."

وأضاف: "عندما تعلن صراحة ’أعطونا المال لتبقى قواتنا المسلحة في سوريا‘ إنها علامة علي أنك مرتزق،" لافتا على أنه "لا حاجة لتواجد القوات الامريكية في دول المنطقة، شعوب المنطقة قادرة علي حماية أمنها واننا مستعدون لحمايتها."

وأردف الرئيس الإيراني قائلا: "المنطقة ستنعم بالأمن في حال انسحاب اميركا.. أميركا احتلت العراق ودمرت افغانستان، وجعلت الارهابيين يهيمنون على المنطقة وزودت السعودية بأنواع الاسلحة."