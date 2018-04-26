مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين بومبيو وزيرا للخارجية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، على تعيين مايك بومبيو وزيرا للخارجية خلفا للمقال ريكس تيليرسون.

وصادق مجلس الشيوخ على تعيين رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية السابق، وزيرا للخارجية، بتفاصيل 57 صوتا مؤيدا و42 صوتا معارضا، ليمثل السياسة الخارجية للبلاد في الوقت الذي تخوض فيه أمريكا مفاوضات من العيار الثقيل على عدة جبهات.

وسيواجه بومبيو عدة قضايا معقدة، من ضمنها الملف النووي الإيراني والوجود الأمريكي في سوريا وغيرها من الصراعات الدبلوماسية التي تخوضها واشنطن في الآونة الأخيرة.

سيحل الرجل الذي تربطه علاقة وطيدة بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلفا لتيليرسون، الذي قام ترامب بإقالته في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، في مارس/أذار الماضي.