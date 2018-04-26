ترامب: مشغول وليس لدي وقت لأجلب هدية لعيد ميلاد ميلانيا
ترامب: مشغول وليس لدي وقت لأجلب هدية لميلانيا
العالم
آخر تحديث منذ54 دقيقة.
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اتصل الرئيس ترامب ببرنامج “فوكس آند فرندز” للتحدث عن الكثير من الأمور، من علاقته الزوجية إلى كوريا الشمالية
اتصل الرئيس ترامب ببرنامج “فوكس آند فرندز” للتحدث عن الكثير من الأمور، من علاقته الزوجية إلى كوريا الشمالية
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