ترامب: مشغول وليس لدي وقت لأجلب هدية لعيد ميلاد ميلانيا

ترامب: مشغول وليس لدي وقت لأجلب هدية لميلانيا

العالم
آخر تحديث منذ54 دقيقة.
دونالد ترامبميلانيا ترامبكانيي ويستكوريا الشماليةكيم جونغ أون
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اتصل الرئيس ترامب ببرنامج “فوكس آند فرندز” للتحدث عن الكثير من الأمور، من علاقته الزوجية إلى كوريا الشمالية

دونالد ترامبميلانيا ترامبكانيي ويستكوريا الشماليةكيم جونغ أونأمريكا