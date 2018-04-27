كيت ووليام يسميان مولودهما الجديد "الـ5 على خط ورثة عرش بريطانيا"

لندن، المملكة المتحدة (CNN)— أعلن قصر كينزينغتون، عن اسم المولود الجديد الثالث للأمير وليام وكيت ميدلتون، والخامس على خط ورثة العرش البريطاني، حيث أطلق عليه الزوجان اسم لويس ارثر تشارلز، وفقا للبيان الصادر عن القصر، صباح الجمعة.

وبقدوم المولود الجديد للعائلة المالكة في بريطانيا، أصبح عدد الأمراء في ترتيب العرش الملكي 6، حيث يأتي الأمير تشارلز أولا، يليه ابنه الأمير ويليام، ومن ثم أبناء وليام وفقا للعمر، ليكون ترتيبهم كالتالي: الأمير جورج، تليه الأميرة شارلوت، ومن ثم المولود الجديد، وأخيرا الأمير هاري، شقيق الأمير وليام.

ولا تتوقف القائمة هنا، بل هناك قائمة أطول بكافة الأمراء وأفراد العائلة المالكة الذين يرتبطون بشكل مباشر من بعيد أو قريب بالعائلة المالكة.