(CNN)-- عبر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الحدود إلى كوريا الجنوبية للمرة الأولى، حيث كان في استقباله الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن
شاهد.. لحظة لقاء كيم جونغ أون برئيس كوريا الجنوبية
شاهد.. لقاء كيم جونغ أون برئيس كوريا الجنوبية
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و23 دقيقة.
1:00
كيم ومون تصافحا بالأيدي ثم عبرا الحدود إلى كوريا الشمالية لفترة وجيزة.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.