شاهد.. لحظة لقاء كيم جونغ أون برئيس كوريا الجنوبية

شاهد.. لقاء كيم جونغ أون برئيس كوريا الجنوبية

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و23 دقيقة.
كوريا الجنوبيةكوريا الشماليةكيم جونغ أونأسلحة نوويةالبرنامج النووي
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كيم ومون تصافحا بالأيدي ثم عبرا الحدود إلى كوريا الشمالية لفترة وجيزة.

(CNN)-- عبر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الحدود إلى كوريا الجنوبية للمرة الأولى، حيث كان في استقباله الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن

كوريا الجنوبيةكوريا الشماليةكيم جونغ أونأسلحة نوويةالبرنامج النووي