تحطم طائرة عسكرية ليبية ومقتل 3 أفراد من طاقمها غربي البلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تحطمت طائرة عسكرية ليبية، الأحد، قرب حقل الشرارة النفطي، غرب البلاد، في حادث راح ضحيته ثلاثة أفراد من الطاقم وأصيب شخص بجروح، وفقا لما قاله مسؤول عسكري في وارة الدفاع الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني لـCNN.

وأكد المصدر العسكري أن سبب تحطم الطائرة كان "خللا ميكانيكيا، ما أدى لتوقف محركات الطائرة وتحطمها بعد وقت قصير من الإقلاع".

وأضاف المصدر قائلا: "الطائرة قديمة جدا، فهي من طراز C-130"، دون أن يدلي بتفاصيل أخرى عن حادث التحطم.