سيؤول: كوريا الشمالية ستغلق موقع التجارب النووية الرئيسي بمايو

سيؤول، كوريا الجنوبية (CNN)— أعلن متحدث باسم رئاسة كوريا الجنوبية، الأحد، إن الجارة الشمالية ستغلق موقع التجارب النووية الرئيسي في مايو/ أيار المقبل، في خطوة أعلن عنها زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ اون لرئيس كوريا الجنوبية، مون جاي ان، خلال القمة التي عقدت بين الطرفين.

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وأضاف المتحدث في تصريحات لوسائل إعلام، الأحد، أن كوريا الشمالية ستغير توقيتها بنحو نصف ساعة لتجعلها متوافقة مع التوقيت المحلي للعاصمة الجنوبية، سيؤول، لافتا على أن بيونغ يانغ ستدعو صحفيين ومراقبين من أمريكا ودول غربية أخرى لزيارتها قريبا.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قال إنه يتوقع قمة تجمعه مع زعيم كوريا الشمالية خلال الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة المقبلة، في خطوة غير متوقعة أتت بعد ارتفاع حدة التوتر بين بيونغ يانغ وواشنطن خلال الأشهر القليلة الماضية إثر التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية.