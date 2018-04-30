مقتل 25 شخصا بينهم 9 صحفيين إثر انفجارين في أفغانستان

كابول، أفغانستان (CNN)-- أعلنت السلطات الأفغانية، الاثنين، عن مقتل 25 شخصا بينهم 9 صحفيين، وإصابة 45 آخرين، إثر انفجارين متتاليين في العاصمة كابول بالقرب من مقرات حكومية والسفارة الأمريكية ومقر حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقالت السلطات الأفغانية إن الانفجار الأول وقع الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في منطقة شاشداراك، حيث سارع الصحفيون بالتجمع حول موقع الانفجار. وقال المتحدث باسم شرطة كابول حشمت ستانيكازي، لـCNN، إن الانفجار الثاني وقع عندما قام شخص متنكر في هيئة مصور بتفجير عبوات ناسفة في موقع الانفجار الأول.

وقال مدير لجنة حماية الصحفيين الأفغانية نجيب شريفي إن 9 صحفيين من مؤسسات إعلامية مختلفة لقوا مصرعهم، بعدما قال في حصيلة أولية إن عدد الصحفيين القتلى 5. وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) أن مصورها شاه ماراي من بين القتلى.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد مجروه أن عدد المصابين بلغ 45 شخصا إثر الانفجارين اللذين وقعا بالقرب من مقر "الناتو" والسفارة الأمريكية ومقرات حكومية أفغانية منها القصر الرئاسي ووزارة الدفاع وجهاز الاستخبارات.