مقتل صحفي في شبكة BBC إثر حادثة إطلاق نار بأفغانستان

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – لقي صحفي في شبكة BBC البريطانية مصرعه في أفغانستان، بعد أن قام مسلحون بإطلاق النار عليه بينما كان في طريق العودة إلى منزله، الإثنين، وفقا لمدير لجنة حماية الصحفيين الأفغانية، نجيب شريفي.

قام مسلحون بإطلاق النار على الصحفي أحمد شاه، وهو في طريق العودة لمنزله في مقاطعة خوست بأفغانستان، وذلك في ثالث هجوم دموي تشهده البلاد في يوم واحد.

وكان قد لقي ثمانية صحفيين حتفهم، الإثنين، إثر تفجير انتحاري مزدوج في العاصمة الأفغانية، كابل، في حين قُتل 11 شخصا بانفجار استهدف قافلة للقوات الرومانية في مدينة قندهار.