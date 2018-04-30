ترامب يرفض الاعتذار عن خطة حظر دخول المسلمين إلى أمريكا خلال حملته الانتخابية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتذار عن خطته خلال حملته الانتخابية، بمنع جميع المسلمين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس النيجري محمد بخاري، الإثنين.

وقال ترامب عند سؤاله عن إمكانية تقدمه باعتذار على خطته: "لا يوجد سبب للاعتذار، قوانين الهجرة لدينا كارثية، إنها مثيرة للضحك في كل أرجاء العالم".

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "لا يوجد شيء يستحق الاعتذار، علينا أن نصدر قوانين هجرة صارمة من أجل حماية بلادنا"، على حد تعبيره.

وكان ترامب قد دعا خلال حملته الانتخابية عام 2015 إلى منع جميع المسلمين من دخول أمريكا، وهو الأمر الذي تردد مرارا في القضايا التي رفعت ضد قرار حظر السفر الذي أصدره السنة الماضية.