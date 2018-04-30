ترامب يقترح مكانا لاجتماعه "التاريخي" مع زعيم كوريا الشمالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، مكانا ليستضيف لقاءه المرتقب بالزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إثر المصالحة التي رعتها أمريكا بين كوريا الشمالية ونظيرتها الجنوبية.

وكتب ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "نقوم بدراسة عدة دول لاستضافة الاجتماع، ولكن بيت السلام/بيت الحرية، على حدود الكوريتين سيكون له رمزية خاصة، كما أنه سيكون مكانا بارزا ودائما أكثر من أي دولة أخرى؟، أسأل فقط"، حسب تعبيره.

ويستعد ترامب للقاء يعتبر "تاريخيا" بالزعيم الكوري الشمالي، وذلك إثر المصالحة التي جمعت الكوريتين بعد سنوات من القطيعة التي وصلت في بعض الأحيان إلى حالة إعلان الحرب.

ووصف الرئيس الأمريكي نظيره الكوري الشمالي بـ"الرجل الشريف" و "المنفتح على الحوار"، وذلك بعد أن كان يصفه سابقا بـ"الماكر" ويشن هجوما شرسا عليه بين الحين والآخر.

يذكر أن بيونغ يانغ كنت قد بادرت بإعلانها عن إغلاق أحد المواقع التي تستخدمها لإجراء التجارب النووية، في مايو/أيار المقبل، في إطار مساعيها لتحسين علاقاتها مع أمريكا وكوريا الجنوبية.