المغرب يقطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران.. والسفير الإيراني يغادر البلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن المغرب عن قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران بسبب الدعم العسكري الذي يقدمه حزب الله لجبهة "البوليساريو" الانفصالية، وفقا لما قاله وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الثلاثاء.

وقال بوريطة للصحفيين الثلاثاء: "لقد عدت للتو من إيران"، وأضاف: "وقد أخبرت وزير الخارجية الإيراني بالقرار"، على حد تعبيره.

من جانبه، غادر السفير الإيراني في الرباط، المغرب، الثلاثاء كما طلبت الحكومة المغربية من عدد من الدبلوماسيين الإيرانيين مغادرة البلاد، وفقا لما قاله بوريطة لوكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وأكد المغرب أنه يمتلك "أدلة واضحة" على تقديم حزب الله دعما عسكريا لجماعة البوليساريو، التي تقاتل ضد الحكومة المغربية في الصحراء الغربية للمغرب، منذ سبعينيات القرن الماضي.