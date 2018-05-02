مسؤول أمريكي سابق لـCNN: واشنطن ستنسحب على الأرجح من الاتفاق النووي الإيراني

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال غاري ساموري، المنسق السابق لشؤون التسليح وأسلحة الدمار الشامل في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على الأرجح سينسحب من الاتفاق النووي الذي توصلت له الإدارة الأمريكية السابقة مع إيران أو ما يعرف باتفاق 5+1.

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جاء ذلك في مقابلة لساموري مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قال: "إيران قدمت عهودا في السابق (عدم تطوير أسلحة نووية) وخرقت هذه التعهدات عبر إقامة برنامج سري، وعليه فإن هناك قلق من مدى التزامهم الشفوي الذي لا يمكن الاعتماد عليه، ولهذا يضمن الاتفاق النووي عبر العديد من البنود المادية التي تقيد قدرة إيران على التخصيب."

وأضاف: "المشكلة كما لفت لها الرئيس ترامب وآخرين هي أن هذه القيود ستبدأ بالزوال بعد 10 إلى 15 عاما أي العام 2026، لا زال هذا في المستقبل ولا توجد حاجة للتخلي عن الاتفاق النووي الآن، إلا أنها مشكلة سيتوجب علينا الالتفات لها في المستقبل، هذا إن لم يتخلى الرئيس ترامب عن هذا الاتفاق في مايو 12 وهو الأمر المرجح بقوة للأسف."

وتابع قائلا: "الحكومة الإيرانية قالت إنها لم تحظى ببرنامج أسلحة نووي، وهذا أمر خاطئ، حيث كان لديهم هذا البرنامج قبل العام 2003 عندما أوقف، والقلق هنا أنه وفي المستقبل قد يقررون متابعة جهود السلاح النووي."

واردف المسؤول الأمريكي السابق، قائلا: "في الاتفاق النووي الحالي مع إيران، لا يتوجب على إيران الاعتراف بنشاطاتهم السابقة.. نعم حاليا الاتفاق يقيد برنامج إيران النووي لـ10 أو 15 عاما إلا أنه لا يحل المشكلة، لأنه قد يكون هناك محاولة مستقبلية لإيران في السعي وراء سلاح نووي، لا يمكنني التنبؤ بما سيكون عليه العالم وإيران بعد 10 لـ15 عاما ولكن علينا العلم بأن الاتفاق النووي مع إيران يؤجل الموضوع ولا يجد حلا له."