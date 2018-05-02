وزير خارجية أمريكا الاسبق يرد على نتنياهو: الاتفاق النووي الإيراني يعمل

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— رد جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي الاسبق، الثلاثاء، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الأخيرة حول الاتفاق النووي الإيراني وما وصفه بـ"كذب" إيران فيما يتعلق بالتزامها.

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جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لكيري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "كل تفصيل قدمه رئيس الوزراء نتنياهو بالأمس كان سببا لاجتماع العالم على وضع عقوبات على إيران والتفاوض على اتفاق إيران النووي، لأن التهديد كان حقيقيا وكان لابد وقفه. وهو يعمل! ولهذا خبراء الأمن الإسرائيليون يقفون ويتحدثون."

وأضاف كيري في تغريدة منفصلة: "لم يكن هناك مفاوضات، وهذا كله تغير مع JCPOA (الاتفاق النووي) انسفوا هذا الاتفاق وسنعود إلى هناك (المربع الأول) من الغد!"

واستشهد كيري بمقال نشره موقع أمريكي موال لإسرائيل حيث نقل فيه تصريحات لخبراء أمن إسرائيليين حول الاتفاق النووي وتداعيات انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران.