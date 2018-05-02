تسعة قتلى في هجوم انتحاري بليبيا.. وأصابع الاتهام تتجه نحو داعش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر من الموظفين ورجال آمن، في هجوم انتحاري استهدف المفوضية العليا للانتخابات الليبية، في طرابلس، الأربعاء، وفقا لما قاله مسؤول في حكومة الوفاق الوطني لـCNN.

وكشف المسؤول أن أربعة مسلحين أطلقوا النار على حراس المبنى قبل أن يضرموا النيران فيه، ويفجروا أنفسهم، لتخلف العملية تسعة قتلى وإصابات عدة، لافتا إلى المنفذين كانوا من أصحاب "البشرة الداكنة"، ورجح أنهم أفارقة، كما رأى أن العملية تحمل بصمات تنظيم داعش.

وأشار المسؤول إلى أن غالبة الضحايا من موظفي المفوضية وحراس المبنى، نافيا أن يكون الهجوم قد استهدف مبنى تابعا للأمم المتحدة.