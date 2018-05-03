CNN تكشف عن عمالة الأطفال في صناعة السيارات الكهربائية

عمالة الأطفال.. في صناعة السيارات الكهربائية!

الطريق إلى الحرية
آخر تحديث منذ24 دقيقة.
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7:53

تزويد سيارتك الكهربائية الخضراء يأتي بثمن باهض!

(CNN) -- سافرت مراسلة CNN، نعمة الباقر، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية للتحقيق في استخدام عمالة الأطفال في سلسلة توريد "الكوبالت،" وهو عنصر مهم في بطاريات ليثيوم الحديد المُعدة لتشغيل ثورة الطاقة الخضراء القادمة، السيارات الكهربائية.

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