CNN تكشف عن عمالة الأطفال في صناعة السيارات الكهربائية

(CNN) -- سافرت مراسلة CNN، نعمة الباقر، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية للتحقيق في استخدام عمالة الأطفال في سلسلة توريد "الكوبالت،" وهو عنصر مهم في بطاريات ليثيوم الحديد المُعدة لتشغيل ثورة الطاقة الخضراء القادمة، السيارات الكهربائية.