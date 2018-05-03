سفير إيران في بريطانيا يتحدث لـCNN عما يعنيه انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

لندن، المملكة المتحدة (CNN)— قال حميد بعيدي نجاد، سفير إيران في المملكة المتحدة، إن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بين إيران ودول 5+1 يعني نهاية الاتفاق، وتداعيات ذلك يتمثل بعودة طهران إلى الوضع السابق.

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جاء ذلك في مقابلة لبعيدي نجاد مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN، حيث قال: "هذا (انتهاء الاتفاق) قد يعني العودة إلى تخصيب اليورانيوم، وقد يعني إعادة رسم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ’IAEA‘ بالإضافة إلى إجراءات أخرى يتطرق لها حاليا."

وردا على اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الذي أشار إلى وجود نشاطات نووية سرية في إيران، قال السفير الإيراني: "هناك بعد المزاعم حول وجود مثل هذه النشاطات بإيران، ولكن لم يكن هناك أي دليل طرح أمام إيران، وأغلقت الـIAEA هذا الملف بصورة دائمة، بناء على وقائع وحقائق على الأرض."