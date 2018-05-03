بوثيقة حصلت عليها CNN.. مطالبة إيران بدفع مليارات الدولارات لأقارب ضحايا 11 سبتمبر

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أصدر قاض فيدرالي بولاية نيويورك، الأسبوع الجاري، أمرا يطالب فيه إيران بدفع مليارات الدولارات لأقارب ضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر/ أيلول 2001، وفقا لوثيقة حصلت عليها شبكة CNN.

وبحسب الأمر القضائي، فإن إيران مطالبة بدفع 12.500 مليون دولار لأزواج أو زوجات ضحايا الهجمات و8.500 مليون دولار لوالدي الضحايا و8.500 لأبناء الضحايا بالإضافة إلى 4.250 مليون دولار اخ/ اخت.

وحمّل القاضي جورج دانيالز كلا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحرس الثوري والإيراني والبنك المركزي الإيراني مسؤولية بالهجمات التي استهدفت برجي التجارة العالمين ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" والتي راح ضحيتها 1008 أشخاص.