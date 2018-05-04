سفيرة بريطانيا بالأمم المتحدة لـCNN: اذا انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني دون فرض عقوبات فأمام طهران فرصة

نيويورك، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)— قالت كارين بيرس، سفير المملكة المتحدة في الأمم المتحدة، إن هناك فرصة امام السلطات الإيرانية لمواصلة العمل بالاتفاق النووي في حال انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية منه دون إعادة فرض عقوبات جديدة على طهران.

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جاء ذلك في مقابلة لبيرس مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN، حيث قالت: "إذا خرجت أمريكا (من الاتفاق النووي) فأول سؤال سيطرح هو: هل تخرج وتعيد فرض عقوبات على إيران كما كانت في السابق؟ وإن حصل ذلك فإني أجد من الصعوبة للاتفاق أن يستمر لأنه لن يكون هناك أي فائدة للإيرانيين بالبقاء فيه."

وتابعت قائلة: "يمكنها (أمريكا) الانسحاب من الاتفاق دون فرض عقوبات، وفي هذه الحالة إن وافق الأعضاء الخمسة الآخرين على مواصلة العمل بالاتفاق فسيكون لدى إيران خيار بذلك."

وأوضحت: "ما أفهمه هو أن العقوبات لا تعود بصورة اوتوماتيكية بمجرد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق، ولكن الرئيس لديه عدد من الأدوات والسبل التي يمكنه استخدامها إن أردا فرض عقوبات مجددا."