قبل تنصيب بوتين.. حملة اعتقالات تطال معارضين للحكومة الروسية
حملة اعتقالات تطال معارضين للحكومة الروسية
العالم
آخر تحديث منذ59 دقيقة.
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اعتُقل عدد من المتظاهرين المعارضين للرئيس الروسي بموسكو، السبت، في مظاهرات نظمها قائد المعارضة الروسية، آليكسي نفالني.
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