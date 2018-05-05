قبل تنصيب بوتين.. حملة اعتقالات تطال معارضين للحكومة الروسية

حملة اعتقالات تطال معارضين للحكومة الروسية

العالم
آخر تحديث منذ59 دقيقة.
فلاديمير بوتينروسياالحكومة الروسية
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اعتُقل عدد من المتظاهرين المعارضين للرئيس الروسي بموسكو، السبت، في مظاهرات نظمها قائد المعارضة الروسية، آليكسي نفالني.

فلاديمير بوتينروسياالحكومة الروسية