إصابة وزير الداخلية الباكستاني بحادثة إطلاق نار في بنجاب

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أصيب وزير الداخلية الباكستاني، أحسان إقبال، بعد أن تم إطلاق النار عليه من قبل مسلح خلال حضوره اجتماعا في مدينة ناروال، بإقليم بنجاب، الأحد.

وتعرض إقبال لإصابة في الكتف بعد أن قام شاب بإطلاق النار عليه، وفقا لمصدر في شرطة المدينة، يدعى عمران كيشوار، الذي قال: "بعد خروجه من السيارة قام شاب بإطلاق النار عليه، وقد تم إلقاء القبض على الفاعل".

من جانبه، أدان رئيس الوزراء الباكستاني، شاهد خاقان عباسي، الحادثة بشدة، وطالب بتحقيق فوري بالحادثة من شرطة بنجاب، وفقا لبيان أصدره مكتبه الأحد.