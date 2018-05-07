جاويش أوغلو: بعض الوقحين يطالبون بـ"حذف" آيات من القرآن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استنكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مطالبة شخصيات فرنسية بـ"حذف" آيات من القرآن، واصفا هذه الشخصيات بـ"الوقحين"، ومؤكدا أن الكتاب المقدس للمسلمين ليس لعبة.

وقال جاويش أوغلو إن "بعض الوقحين بينهم (الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا) ساركوزي دعوا إلى حذف بعض آيات القرآن الكريم". وأضاف مستنكرا: "هل كتابنا المقدس مثل لعبة تركيب الصور المقطعة؟"، التي يقوم فيها الشخص بالتبديل والتعديل في أجزاء الصورة حتى يتمكن من تجميعها بشكل صحيح، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وتابع بالقول إن "المطالبين بحذف الآيات يزعمون أنها تعادي اليهود". وعلق على ذلك، قائلا: "أنتم من اضطهد اليهود على مر التاريخ، على عكس الإمبراطورية العثمانية والجمهورية التركية التي كانت ملجأ لليهود". وأضاف: "نحن ضد اضطهاد الدولة الإسرائيلية للفلسطينيين ولسنا ضد اليهود، فنحن نحترم جميع المعتقدات".

واعتبر جاويش أوغلو أن "المستوى الذي وصل إليه هؤلاء في العنصرية ومعاداة الإسلام مؤشر على التعصب الفكري". وقال إنه "كلما تحدث هؤلاء بخطاب التعصب والكراهية، تتعرض المساجد في أوروبا للاعتداءات".

وكانت عشرات الشخصيات الفرنسية بينهم ساركوزي ورئيس الوزراء السابق مانويل فالس طالبت في مقال نشرته صحيفة "لو باريزين"، في أبريل/نيسان الماضي، بـ"حذف" آيات من القرآن، زعموا أنها "تحث على قتل ومعاقبة اليهود والمسيحيين والملحدين".