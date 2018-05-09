وزير بريطاني سابق لـCNN: انسحاب ترامب من "نووي إيران" خطير للغاية

لندن، المملكة المتحدة (CNN)— قال اللورد نورمان لامونت، رئيس الغرفة التجارية البريطانية الإيرانية، إن الأعمال تجري بصورة طبيعية بين طهران ولندن، وذلك في تعليق على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سحب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني.

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وأضاف اللورد لامونت الذي شغل أيضا منصب وزير المالية لبلاده في السابق، في مقابلة مع CNN: "سيخيب ظن الكثير من الناس جراء هذا (قرار ترامب) واعتقد أن هذا القرار خطير للغاية بحيث سيعزز من حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وقبل هذا كله يعتبر تقليلا من شأن الليبراليين في إيران وفي الحكومة الإيرانية بالإضافة على أنه سيقوي المتشددين في إيران الذين سيقولون إنه لا يمكن الوثوق بأمريكا."

وتابع قائلا: "إذا أردنا أن ندفع إيران للتعامل بصورة أفضل إن جاز التعبير، فإن تمزيق اتفاق التزمت به إيران 10 في المائة يعتبر طريقة غريبة للوصول إلى هذا الهدف، فلماذا عليهم الوثوق بالغرب مجددا؟"

وكان ترامب قال في كلمة له، الثلاثاء، معلنا انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني: "من الواضح أننا لن نستطيع منع إيران من تصنيع قنبلة نووية بهذا الاتفاق ذو البنية الضعيفة،" متوعدا بعقوبات اقتصادية ضد طهران، وهو الأمر الذي رد عليه الرئيس الإيراني، حسن روحاني قائلا إن أمريكا "فشلت بالالتزام بتعهداتها الدولية في الاتفاق النووي، والاتفاق لم يكن ثنائيا، بل كان دوليا ومصادق عليه من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن."