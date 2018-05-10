جيمي كارتر لـCNN: توقيع رئيس أمريكا لأي اتفاق ملزم لمن يخلفه.. وترامب اقترف أكبر خطأ بالانسحاب من "نووي إيران"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال جيمي كارتر، الرئيس الأمريكي الأسبق، إن الرئيس، دونالد ترامب، قد يكون اقترف أكبر خطأ حتى الآن، وذلك في إشارة للانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران.

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جاء ذلك في مقابلة لكارتر مع الزميل سانجي غوبتا لـCNN، حيث قال: "عندما يوقع رئيس أمريكي على اتفاق فإن ذلك ينبغي أن يكون ملزما على جميع من يخلفه بالرئاسة، إلا في حال تغير الوضع بصورة دراماتيكية."

وتابع قائلا: "أعتقد أن هذا (الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني) يرسل رسالة إلى كوريا الشمالية مفادها أنه عندما توقع الولايات المتحدة على اتفاقية فإنها قد تلتزم بها وقد لا تفعل."

وكان ترامب قال في كلمة له، الثلاثاء، معلنا انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني: "من الواضح أننا لن نستطيع منع إيران من تصنيع قنبلة نووية بهذا الاتفاق ذو البنية الضعيفة،" متوعدا بعقوبات اقتصادية ضد طهران، وهو الأمر الذي رد عليه الرئيس الإيراني، حسن روحاني قائلا إن أمريكا "فشلت بالالتزام بتعهداتها الدولية في الاتفاق النووي، والاتفاق لم يكن ثنائيا، بل كان دوليا ومصادق عليه من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن."